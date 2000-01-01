27.05 21:58 MIGnews.com
Иерусалим: заражены трое учеников, гимназия на карантине
В Иерусалиме трое учеников гимназии заразились смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Соответствующую информацию вечером, 27 мая, обнародовал 13 канал
.
Уточняется, что зараженными оказались ученики гимназии в районе Рехавия. Ожидается, что учебное заведение будет закрыто на карантин. Занятия будут проводиться дистанционно.
Напомним, что ранее в этот же день стало известно о зараженных учениках
в Дром ха-Шароне, из-за чего 57 школьников 2-4 классов отправили на недельный домашний карантин.
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