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Иерусалим: заражены трое учеников, гимназия – на карантине | Фото:27.05 21:58   MIGnews.com

Иерусалим: заражены трое учеников, гимназия на карантине

В Иерусалиме трое учеников гимназии заразились смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Соответствующую информацию вечером, 27 мая, обнародовал 13 канал.

Уточняется, что зараженными оказались ученики гимназии в районе Рехавия. Ожидается, что учебное заведение будет закрыто на карантин. Занятия будут проводиться дистанционно.

Напомним, что ранее в этот же день стало известно о зараженных учениках в Дром ха-Шароне, из-за чего 57 школьников 2-4 классов отправили на недельный домашний карантин.


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