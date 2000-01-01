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В Израиле – 281 жертва COVID-19, 16793 зараженных | Фото:27.05 20:45   MIGnews.com

В Израиле – 281 жертва COVID-19, 16793 зараженных

По состоянию на вечер, 27 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16793 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки было зафиксировано 36 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 1942 человек.

На сегодняшний день 41 пациент – в тяжелом состоянии, 38 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 34 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

По последним данным, за весь период эпидемии в Израиле скончался 281 пациент. При чем за последние сутки жертв не было. 14570 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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