Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Южная Корея может снова пойти на карантин | Фото:28.05 02:09   MIGnews.com

Южная Корея может снова пойти на карантин

Главный эксперт по инфекционным болезням в Южной Корее заявил, что стране, возможно, потребуется снова ужесточит ограничения на фоне увеличения случаев заражения COVID-19 в Сеуле и в других городах.

Чжон Юн Кён, директор Южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что работникам здравоохранения становится все труднее отслеживать распространение COVID-19 из-за общественной активности.

В среду, 27 мая, Южная Корея сообщает о 40 новых случаях коронавируса, это самый большой ежедневный скачок за последние 50 дней.

"Мы сделаем все возможное, чтобы отслеживать контакты и осуществлять превентивные меры, но такие усилия ограничены", - сказал Чжон. "Необходимо максимизировать социальное дистанцирование в районах, где циркулирует вирус, чтобы вынудить людей избегать общественных мест."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:33
Amazon выпустит сериал по мотивам куьтовой книги
00:43
Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе
22:31
Израиль: рост числа пострадавших на электроскутерах на 152%
22:10
Россия помогает открыть магистраль на северо-востоке Сирии
21:58
Иерусалим: заражены трое учеников, гимназия на карантине
21:39
Нетаниягу отчитал Регев из-за нападок на Ганца
21:25
Кому нужен "молчаливый импичмент" Абу Мазена
21:04
Назначен новый гендиректор минздрава Израиля
20:45
В Израиле – 281 жертва COVID-19, 16793 зараженных
20:43
СМИ: арабы возмущены аннексией, но только "на людях"
20:22
Нетаниягу обсудил с иностранными коллегами борьбу с COVID-19
20:01
Бодался Трамп и Twitter
19:55
Лапид: Айзенкот приглашен в Еш Атид, но я  - лидер
19:40
Ликуд-БАГАЦу: народ выразил однозначное доверие Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  