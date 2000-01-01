28.05 02:09 MIGnews.com

Южная Корея может снова пойти на карантин

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Главный эксперт по инфекционным болезням в Южной Корее заявил, что стране, возможно, потребуется снова ужесточит ограничения на фоне увеличения случаев заражения COVID-19 в Сеуле и в других городах.Чжон Юн Кён, директор Южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что работникам здравоохранения становится все труднее отслеживать распространение COVID-19 из-за общественной активности.В среду, 27 мая, Южная Корея сообщает о 40 новых случаях коронавируса, это самый большой ежедневный скачок за последние 50 дней."Мы сделаем все возможное, чтобы отслеживать контакты и осуществлять превентивные меры, но такие усилия ограничены", - сказал Чжон. "Необходимо максимизировать социальное дистанцирование в районах, где циркулирует вирус, чтобы вынудить людей избегать общественных мест."