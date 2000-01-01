27.05 12:41 MIGnews.com

Авария на перекрестке Арара: скончался 40-летний мужчина

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На перекрестке Арара на трассе 65 в Вади Ара произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался 40-летний мужчина.Водитель пустого автобуса столкнулся с грузовиком за пределами Умм-эль-Фахма.Отмечается, что автобус въехал в заднюю часть грузового автомобиля.Медработники Magen David Adom (MDA) и United Hatzalah были вынуждены констатировать смерть водителя автобуса на месте происшествия.