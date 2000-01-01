27.05 12:54 MIGnews.com
Снос дома с людьми: исполнители не ждали решения суда
В Москве начали сносить дом, внутри которого работают сотрудники "ТампоМеханика" - их никто не поставил в известность. Техника работает с утра.
Внутри находятся минимум 30 человек, дорогое оборудование для печати, которое повредила техника. Полицейские не предпринимают никаких действий.
Причиной всему - земельный спор. В суде оспаривается факт незаконной надстройки здания, но пока решение не вынесено. Ждать его не стали и приступили к сносу 2-го этажа.
Офис фирмы находится здесь более 13 лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии