27.05 12:54 MIGnews.com

Снос дома с людьми: исполнители не ждали решения суда

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В Москве начали сносить дом, внутри которого работают сотрудники "ТампоМеханика" - их никто не поставил в известность. Техника работает с утра.Внутри находятся минимум 30 человек, дорогое оборудование для печати, которое повредила техника. Полицейские не предпринимают никаких действий.Причиной всему - земельный спор. В суде оспаривается факт незаконной надстройки здания, но пока решение не вынесено. Ждать его не стали и приступили к сносу 2-го этажа.Офис фирмы находится здесь более 13 лет.