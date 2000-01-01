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Известный танцор пропал без вести во время купания в море | Фото:27.05 11:21   MIGnews.com

Известный танцор пропал без вести во время купания в море

Усилия по поиску известного танцора балета, который пропал в море в начале недели, продолжаются в совместных попытках полиции и добровольцев.

29-летний Айман Сафия считается одним из самых талантливых арабо-израильских танцоров, когда-либо выступавших на международном уровне.

В воскресенье, 24 мая, он зашел в Средиземное море у побережья Неве-Яма на севере Израиля, и с тех пор его никто не видел. Сафия был вместе подругой, когда их начало затягивать течением в море. Он смог оттолкнуть женщину, с которой был, к берегу, но она не смогла выплыть.



Айман Уда, лидер Объединенного арабского списка, прибыл на место происшествия во вторник, чтобы наблюдать за поисками и поговорить с семьей пропавшего.

"Семья сказала нам, что именно они ведут большинство поисков за последние несколько дней и резко критикуют службы экстренной помощи за то, что включились слишком поздно", - написал Уда. "Я полон благодарности за сотни молодых людей, которые пришли на поиски, и наши сердца принадлежат семье Сафия."

Поиски проводятся с воздуха, а также в море и вдоль пляжей в этом районе.


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