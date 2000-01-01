27.05 10:37 MIGnews.com

Парикмахер Ефимов: если бы было можно, я бы убил его еще раз

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В израильской прессе опубликованы подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым дантиста Григория Григорьева в Бат-Яме две недели назад.Три недели назад обвиняемый и покойны поспорили из-за коронавируса. Обвиняемый обозвал покойного нехорошими словами. По данным обвинительного заключения, обвиняемый вооружился ножом и позвал покойного. Когда тот явился - он нанес ему удар ножом в грудь, от которого 64-летний Григорьев скончался.На следствии Ефимов, среди прочего, показал, что заранее вооружился ножом и желал зарезать Григорьева. он заявил, что не жалеет о содеянном и добавил: Если бы можно было, я бы снова убил его”.Когда полицейские сообщили ему, сразу после задержания о смерти Григорьева, он сказал: “А я и не хотел видеть его живым, и если он мертв, то жалеть не буду”. Эти высказывания Ефимова подтверждены несколькими свидетелями.