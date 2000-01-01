Видео перехвата Poseidon P-8A российскими Су-35

В пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили о небезопасном маневре двух российских истребителей Су-35 над Средиземным морем.
"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе, пишут СМИ.
Шестой флот ВМС США опубликовал на своей странице в Youtube видео перехвата. Инцидент продолжался около часа.
Американцы назвали действия российских самолетов "непрофессиональными" и упрекнули их в том, что те мешали американскому Poseidon P-8A безопасно маневрировать.
Американская сторона неоднократно обвиняла Россию в перехвате своих самолетов. Россия же отвечает, что осуществляет свои полеты в соответствии с международными нормами.