27.05 10:36 MIGnews.com

Видео перехвата Poseidon P-8A российскими Су-35

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В пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили о небезопасном маневре двух российских истребителей Су-35 над Средиземным морем."Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе, пишут СМИ.Шестой флот ВМС США опубликовал на своей странице в Youtube видео перехвата. Инцидент продолжался около часа.Американцы назвали действия российских самолетов "непрофессиональными" и упрекнули их в том, что те мешали американскому Poseidon P-8A безопасно маневрировать.Американская сторона неоднократно обвиняла Россию в перехвате своих самолетов. Россия же отвечает, что осуществляет свои полеты в соответствии с международными нормами.