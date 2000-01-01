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Видео перехвата Poseidon P-8A российскими Су-35 27.05 10:36   MIGnews.com

Видео перехвата Poseidon P-8A российскими Су-35

В пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили о небезопасном маневре двух российских истребителей Су-35 над Средиземным морем.

"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе, пишут СМИ.

Шестой флот ВМС США опубликовал на своей странице в Youtube видео перехвата. Инцидент продолжался около часа.

Американцы назвали действия российских самолетов "непрофессиональными" и упрекнули их в том, что те мешали американскому Poseidon P-8A безопасно маневрировать.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию в перехвате своих самолетов. Россия же отвечает, что осуществляет свои полеты в соответствии с международными нормами.


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