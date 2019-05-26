27.05 06:24 MIGnews.com

Видео: момент спасения потерпевших крушение на Кинерете

תיעוד: הרגע שבו אנשי רשות הטבע והגנים איתרו את חמשת הנעדרים בכנרת. שלושה מהם נמצאו על הסירה, ושניים בתוך המים לאחר שהסירה שהיו עליה התהפכה. כולם בהכרה מלאה

(צילום: אלדד איתן, רשות הטבע והגנים) @rubih67 pic.twitter.com/V2XNNMhqTj — כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2019

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Ночью 27 мая израильским спасательным службам удалось найти и спасти пять человек, находившихся в перевернувшейся лодке на озере Кинерет.Розыски начались 26 мая вечером. Перевернувшуюся лодку и людей нашли с помощью приборов ночного видения в семи километрах от берега. Людей спасли инспекторы управления парков.Один из спасенных находился в состоянии средней тяжести, четверо - в легком. Все они эвакуированы в больницу Пория в Тверии.Группа выплыла днем 26 мая с Пальм Бич для прогулки в северной части Кинерета. Около 21:00 родственники обратились в полицию и сообщили, что с группой потеряна связь. Лодка перевернулась, и люди, не умевшие плавать, держались за нее. В поисках принимали участие полицейские вертолет, пять полицейских катеров и беспилотники ЦАХАЛа.