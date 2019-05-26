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Видео: момент спасения потерпевших крушение на Кинерете 27.05 06:24   MIGnews.com

Видео: момент спасения потерпевших крушение на Кинерете

Ночью 27 мая израильским спасательным службам удалось найти и спасти пять человек, находившихся в перевернувшейся лодке на озере Кинерет.

Розыски начались 26 мая вечером. Перевернувшуюся лодку и людей нашли с помощью приборов ночного видения в семи километрах от берега. Людей спасли инспекторы управления парков.





Один из спасенных находился в состоянии средней тяжести, четверо - в легком. Все они эвакуированы в больницу Пория в Тверии.

Группа выплыла днем 26 мая с Пальм Бич  для прогулки в северной части Кинерета. Около 21:00 родственники обратились в полицию и сообщили, что с группой потеряна связь. Лодка перевернулась, и люди, не умевшие плавать, держались за нее. В поисках принимали участие полицейские вертолет, пять полицейских катеров и беспилотники ЦАХАЛа.


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