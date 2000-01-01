27.05 21:32 MIGnews.com

Полиция Франции арестовала четверых за взрыв бомбы в Лионе

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Французская полиция арестовала четырех человек за взрыв бомбы в центре юго-восточного города Лиона на прошлой неделе, в результате которого пострадали 13 человек, сообщают власти.Подозреваемый террорист, 24-летний алжирский студент по информационным технологиям. Родители этого человека были позже арестованы и отправлены на допрос. Также арестован еще один студент алжирского гражданства, который является семейным родственником, согласно парижской прокуратуре, которая обладает юрисдикцией в отношении случаев терроризма во Франции.По словам мэра Лиона Джерарда Колломба, подозреваемый ранее был неизвестен полиции.