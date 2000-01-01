27.05 16:43 MIGnews.com

Экс-офицер ЦАХАЛа рассказал, кто убил Самира Кунтара

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В воскресенье арабская газета в Лондоне “Asharq Al-Awsat” заявила следующее. Экс-офицер израильской армии, Марко Морно, подтвердил, что известный террорист Хизбаллы, Самир Кунтар, был убит в 2015 году израильской армией. После получения информации от лидера сирийской оппозиционной фракции, два израильских самолета разбомбили здание четырьмя ракетами большой дальности.В 1979 году Кунтар убил трех израильтян: 28-летнего мужчину, его 4-х летнюю дочь и полицейского. Вторая дочь мужчины также погибла: она задохнулась во время плача, когда мать пыталась ее успокоить.38 лет Кунтар провел в тюрьмах Израиля. Его освободили в обмен на тела двух солдат ЦАХАЛа, которые были убиты Хизбаллой в 2008 году. После освобождения убийца вернулся в Ливан и присоединился к Хизбалле. Позднее он стал известным участником группировки.Израиль не взял на себя ответственность за смерть Кунтара. При этом, согласно“Asharq Al-Awsat”, Сирийская обсерватория по правам человека ранее заявляла о неудачных попытках Израиля убить Кунтара в Сирии.ЦАХАЛ не прокомментировал данное заявление. Поэтому фактически не ясно, кем была проведена операция.