Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Экс-офицер ЦАХАЛа рассказал, кто убил Самира Кунтара 27.05 16:43   MIGnews.com

Экс-офицер ЦАХАЛа рассказал, кто убил Самира Кунтара

В воскресенье арабская газета в Лондоне “Asharq Al-Awsat” заявила следующее. Экс-офицер израильской армии, Марко Морно, подтвердил, что известный террорист Хизбаллы, Самир Кунтар, был убит в 2015 году израильской армией. После получения информации от лидера сирийской оппозиционной фракции, два израильских самолета разбомбили здание четырьмя ракетами большой дальности.

В 1979 году Кунтар убил трех израильтян: 28-летнего мужчину, его 4-х летнюю дочь и полицейского. Вторая дочь мужчины также погибла: она задохнулась во время плача, когда мать пыталась ее успокоить.

38 лет Кунтар провел в тюрьмах Израиля. Его освободили в обмен на тела двух солдат ЦАХАЛа, которые были убиты Хизбаллой в 2008 году. После освобождения убийца вернулся в Ливан и присоединился к Хизбалле. Позднее он стал известным участником группировки.

Израиль не взял на себя ответственность за смерть Кунтара. При этом, согласно“Asharq Al-Awsat”, Сирийская обсерватория по правам человека ранее заявляла о неудачных попытках Израиля убить Кунтара в Сирии.

ЦАХАЛ не прокомментировал данное заявление. Поэтому фактически не ясно, кем была проведена операция.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:01
Помпео: В администрации Трампа не желают войны с Ираном
16:50
Спикера проинформировали о намерении распустить Кнессет
15:40
Иран опровергает информацию о переговорах с США
15:22
Палестинцы призывают не участвовать в конференции в Бахрейне
15:10
В Бразилии взбунтовались заключенные: 15 погибших
14:10
Главный судья Верховного суда раскритиковал Нетаниягу
14:08
Солдат поджегший палестинское поле отстранен от службы
13:22
Пожар в школе для девочек в Иерусалиме
13:06
НДИ: Биби скажет харедим не голосовать - и мы в коалиции
13:03
Представитель НДИ: «Компромисс Нетаниягу фальшивый»
12:52
"Избиратели не простят Либермана"
12:19
Министр иностранных дел Иордании: положить конец оккупации
12:06
Явка на Выборы в ЕС впервые за 40 лет достигла 50%
12:06
Правый лидер Испании обвинил Яира Нетаниягу в невежестве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus