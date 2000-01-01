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В Индонезии арестовали планировавших убийство чиновников 28.05 06:17   MIGnews.com

В Индонезии арестовали планировавших убийство чиновников

Индонезийская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в заговоре с целью убийства четырех государственных чиновников во время волны гражданских беспорядков в Джакарте на прошлой неделе, сообщил представитель полиции в понедельник.

Восемь человек были убиты и более 900 получили ранения за две ночи столкновений между сторонниками побежденного кандидата в президенты Прабово Субианто и силами безопасности.

Центральные районы Джакарты стали полем битвы, когда полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, а протестующие бросали камни и петарды.


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