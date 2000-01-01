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Пожар в школе для девочек в Иерусалиме 27.05 13:22   MIGnews.com

Пожар в школе для девочек в Иерусалиме

Рано утром в понедельник, 27 мая, в школе для девочек в Иерусалиме произошел пожар, в результате никто не пострадал.

О пожаре школе, расположенной на улице Малхей Исраэль, впервые сообщили примерно в 4:20 утра.

Пожарные и спасательные команды были направлены на место происшествия и в течение часа сдерживали пожар, который позднее был потушен.

«Пожарные быстро прибыли на место происшествия, заметили огонь и большое количество дыма, выходящего из школы», - сказал представитель пожарно-спасательной службы в районе Иерусалима.

«Пожарные команды вошли в здание, провели обыски на месте происшествия, одновременно работая над тушением огня и контролируемым выбросом большого количества дыма, который накапливался внутри школы».

Сотрудники пожарной охраны начали расследование причин пожара. Предварительное расследование предполагает, что причиной был неисправный кондиционер, который был оставлен на ночь.


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