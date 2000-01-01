В Бразилии взбунтовались заключенные: 15 погибших

Беспорядки между заключенными в тюрьме в бразильском штате Амазонас привели к гибели 15 заключенных, говорится в заявлении государственного секретариата по тюрьмам.
Погибшие заключенные в тюрьме Амазонас были забиты до смерти или зарезаны заточенными зубными щетками, сказал в заявлении полковник Маркос Винициус Алмейда, глава государственной тюрьмы. Бунт начался во время посещения часов.
Эта же тюрьма была местом восстания заключенных в 2017. Тогда погибло 56 человек.
Правительство будет расследовать причину беспорядков, говорится в заявлении.