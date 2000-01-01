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В Бразилии взбунтовались заключенные: 15 погибших 27.05 15:10   MIGnews.com

В Бразилии взбунтовались заключенные: 15 погибших

Беспорядки между заключенными в тюрьме в бразильском штате Амазонас привели к гибели 15 заключенных, говорится в заявлении государственного секретариата по тюрьмам.

Погибшие заключенные в тюрьме Амазонас были забиты до смерти или зарезаны заточенными зубными щетками, сказал в заявлении полковник Маркос Винициус Алмейда, глава государственной тюрьмы. Бунт начался во время посещения часов.

Эта же тюрьма была местом восстания заключенных в 2017. Тогда погибло 56 человек.

Правительство будет расследовать причину беспорядков, говорится в заявлении.


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