27.05 09:53 MIGnews.com

В Мексике обнаружили обезглавленные тела 5 жертв пыток

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Мексиканская полиция обнаружила обезглавленные тела 5 человек с явными признаками пыток в штате Веракрус, расположенном на побережье Мексиканского залива, который уже давно разорен контрабандистами наркотиков и торговцами людьми."Следствие показывает, что жертвы - мужчины, и мы продолжаем их идентифицировать", - говорится в заявлении генерального прокурора штата, в котором не указаны более подробные сведения.Фотография места преступления, где тела были сброшены в поселке Хуан Родригес Клара на юге Веракруса, опубликованная Reuters, показывает, что окровавленные тела были брошены в пустом поле. Рядом с телами находилось письмо, которое, как утверждают местные СМИ, было написано в Доме картеля "Новое поколение Халиско" в главном атлантическом порту Мексики.В 2016 году Веракрус пережил резкий рост насилия. Убийства выросли на 123% и составили 1258 по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют официальные данные.Бывший губернатор Веракруса Хавьер Дуарте был арестован в Гватемале в апреле и предстал перед судом за растрату и организованную преступность в Мексике.