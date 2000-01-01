Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Официальный сайт Минобороны РФ 27.05 10:54   MIGnews.com

Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии

ВКС РФ уничтожили в Сирии колонну боевиков террористической организации "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Отмечается, что более чем 120 вооруженных боевиков направлялись из Ракки в сторону Пальмиры.

"В результате данных ударов потери ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и более 120 террористов", – сообщили в Минобороны РФ.

Также известно, что колона боевиков была обнаружена и уничтожена самолетами Воздушно-космических сил РФ 25 мая.

Также в командовании российской группировки войск принимают меры для пресечения выхода террористов из Ракки. Усилены все виды разведки, на возможных маршрутах боевиков круглосуточно работают беспилотники.

"Любые попытки боевиков ИГ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться", – добавили в российском военном ведомстве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
Мужчина с ножом напал на прохожих в Портленде
10:18
Палестинские заключенные прекратили голодовку
09:53
В Мексике обнаружили обезглавленные тела 5 жертв пыток
09:22
Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая
08:55
ВВС Египта "ответили" на теракт, унесший жизни 35 христиан
08:28
Умер Збигнев Бжезинский
08:20
США и Япония готовы ввести новые санкции против КНДР
07:16
Лимузин Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии
06:36
Цукерберг получил "доктора" через 12 лет после отчисления
05:33
Черные автомобили признали самыми популярными в мире
04:35
Известна дата выхода и цена нового iPhone 8
03:25
Ушаков назвал цель визита Путина в Париж
02:05
Американка "вышла замуж" за железнодорожную станцию
01:49
Усиливается конкуренция на авиалиниях Тель-Авив - Ларнака
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus