27.05 10:54 MIGnews.com

Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии

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ВКС РФ уничтожили в Сирии колонну боевиков террористической организации "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны РФ.Отмечается, что более чем 120 вооруженных боевиков направлялись из Ракки в сторону Пальмиры."В результате данных ударов потери ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и более 120 террористов", – сообщили в Минобороны РФ.Также известно, что колона боевиков была обнаружена и уничтожена самолетами Воздушно-космических сил РФ 25 мая.Также в командовании российской группировки войск принимают меры для пресечения выхода террористов из Ракки. Усилены все виды разведки, на возможных маршрутах боевиков круглосуточно работают беспилотники."Любые попытки боевиков ИГ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться", – добавили в российском военном ведомстве.