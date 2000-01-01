27.05 08:55 MIGnews.com

ВВС Египта "ответили" на теракт, унесший жизни 35 христиан

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Самолеты ВВС Египта в пятницу, 26 мая, нанесли 6 авиавударов по лагерю близ Дерны в Ливии, где, как Каир полагает, базируются боевики, ответственные за смертоносное нападение на христиан ранее в тот же день. Об этом сообщили египетские военные источники в субботу, 27 мая.Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси заявил, что он направил удары по "террористическим лагерям", заявив в телевизионном обращении, в котором говорится, что спонсируемый терроризм будет наказан.До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на 2 автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает "Аль-Арабийя".Среди жертв нападения много детей. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.В нападении участвовали около 10 человек в униформе, похожей на армейскую. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.Верующие направлялись в монастырь святого Самуила, расположенный возле города Эль-Минья – столицы провинции.Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.