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27.05 08:55   MIGnews.com

ВВС Египта "ответили" на теракт, унесший жизни 35 христиан

Самолеты ВВС Египта в пятницу, 26 мая, нанесли 6 авиавударов по лагерю близ Дерны в Ливии, где, как Каир полагает, базируются боевики, ответственные за смертоносное нападение на христиан ранее в тот же день. Об этом сообщили египетские военные источники в субботу, 27 мая.

Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси заявил, что он направил удары по "террористическим лагерям", заявив в телевизионном обращении, в котором говорится, что спонсируемый терроризм будет наказан.

До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на 2 автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает "Аль-Арабийя".

Среди жертв нападения много детей. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.

В нападении участвовали около 10 человек в униформе, похожей на армейскую. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Верующие направлялись в монастырь святого Самуила, расположенный возле города Эль-Минья – столицы провинции.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
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