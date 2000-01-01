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flickr 27.05 08:28   MIGnews.com

Умер Збигнев Бжезинский

Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на его дочь Мику Бжезинскую.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в семье польских дипломатов, в 1950-е годы получил гражданство США, где сделал академическую карьеру.

Он долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. С 1977—1981 находился на посту советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера. На государственной службе был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа.

В книге "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы", написанной в 1997 году, Бжезинский постулировал геополитическое могущество США — в частности, через распространение влияния в Центральной Азии и на территории бывшего СССР.

После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность шести президентских администраций США. Он негативно отзывался о команде Дональда Трампа, чья внешняя политика, по его мнению, не имеет согласованности.
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