28.05 06:21 MIGnews.com

В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

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В Великобритании понизили уровень террористической угрозы. Об этом сообщила глава британского правительства Тереза Мэй.Как сообщает BBC, уровень угрозы понижен с критического до серьезного.Ранее сообщалось, что в одном из районов Манчестера проходит эвакуация в связи с проведением операции по делу о теракте на стадионе.Напомним, что 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 и около 120 человек получили ранения.