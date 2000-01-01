28.05 06:21 MIGnews.com
В Великобритании понизили уровень террористической угрозы
В Великобритании понизили уровень террористической угрозы. Об этом сообщила глава британского правительства Тереза Мэй.
Как сообщает BBC, уровень угрозы понижен с критического до серьезного.
Ранее сообщалось, что в одном из районов Манчестера проходит эвакуация в связи с проведением операции по делу о теракте на стадионе.
Напомним, что 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 и около 120 человек получили ранения.
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