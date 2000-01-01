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Мусульманин подал иск на $100 млн. за пиццу со свининой | Фото: Thinkstock27.05 20:55   MIGnews.com

Мусульманин подал иск на $100 млн. за пиццу со свининой

В США мусульманин подал иск на 100 млн. долларов на пиццерию, продавшую ему пиццу с колбасой из свинины, выдав ее за халяльную.

Мужчина по имени Мохаммад Баззи из города Дирборн (штат Мичиган), в своем иске указал, что дважды покупал в ресторане Little Caesars пиццу с пепперони, на которой стояла маркировка "халяльный продукт".

Согласно судебному иску, супруги поняли, что едят пепперони из свинины только тогда, когда попробовали пиццу. Вкус свинины узнала жена Баззи, которая до перехода в ислам была католичкой.

"Нам было плохо до тошноты", - говорится в судебном иске.

Когда Баззи во второй раз купил пиццу в этом же ресторане, то снова обнаружил в ней свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию мужчины заявила, что он сам попросил наклеить на коробку с пиццей стикер "халяльная".

Баззи тайно записал разговор с менеджером ресторана и после этого решил обратиться в суд.
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