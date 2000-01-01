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ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Египте | Фото: Thinkstock27.05 17:26   MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Египте

Террористическая организация "Исламское Государство", известной как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт в Египте.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами атаки стали 35 человек, не менее 23 пострадали.

Напомним, что 26 мая в египетской провинции Минья вооруженные лица открыли огонь по автобусу с христианами.

Инцидент произошел в районе монастыря Святого Самуила к западу от населённого пункта Эль-Адавва.

Самолеты ВВС Египта в пятницу, 26 мая, нанесли 6 авиавударов по лагерю близ Дерны в Ливии, где, как Каир полагает, базируются боевики, ответственные за смертоносное нападение на христиан ранее в тот же день.
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