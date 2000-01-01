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ВВС Египта продолжают наносить авиаудары по лагерям боевиков | Фото: Thinkstock27.05 22:18   MIGnews.com

ВВС Египта продолжают наносить авиаудары по лагерям боевиков

Египетские военные продолжают проводить авиаудары по боевым учебным лагерям боевиков за пределами страны, как сообщает государственное телевидение в субботу, 27 мая. В сообщении, однако, не указывается точно место проведения авиаударов.

Напомним, что ВВС Египта в пятницу, 26 мая, нанесли 6 авиавударов по лагерю близ Дерны в Ливии, где, как Каир полагает, базируются боевики, ответственные за смертоносное нападение на христиан ранее в тот же день.

Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси заявил, что он направил удары по "террористическим лагерям", заявив в телевизионном обращении, в котором говорится, что спонсируемый терроризм будет наказан.

До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на 2 автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает "Аль-Арабийя". Среди жертв нападения много детей. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.
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