27.05 22:18 MIGnews.com

ВВС Египта продолжают наносить авиаудары по лагерям боевиков

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Египетские военные продолжают проводить авиаудары по боевым учебным лагерям боевиков за пределами страны, как сообщает государственное телевидение в субботу, 27 мая. В сообщении, однако, не указывается точно место проведения авиаударов.Напомним, что ВВС Египта в пятницу, 26 мая, нанесли 6 авиавударов по лагерю близ Дерны в Ливии, где, как Каир полагает, базируются боевики, ответственные за смертоносное нападение на христиан ранее в тот же день.Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси заявил, что он направил удары по "террористическим лагерям", заявив в телевизионном обращении, в котором говорится, что спонсируемый терроризм будет наказан.До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на 2 автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает "Аль-Арабийя". Среди жертв нападения много детей. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.