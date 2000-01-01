27.05 14:57 MIGnews.com

Ученые: США угрожает потенциальная ядерная катастрофа

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Нежелание федеральных регулирующих органов США требовать от операторов ядерных реакторов потратить 5 млрд. долл. США на повышение безопасности отработанных топливных стержней, хранящихся под землей, угрожает стране потенциальной катастрофой, предупреждают ученые.Комиссия по ядерному регулированию значительно недооценила ранее риск и потенциальное загрязнение ядерными отходами, вызванными землетрясением или спланированной атакой, как заявили эксперты, журналу Science.В 2014 году Комиссия обнаружила, что вероятность катастрофы, вызванной остатками радиоактивных отходов в бассейнах хранения, была слишком низкой, чтобы оправдать затраты на перемещение их в безопасных сухих контейнерах.