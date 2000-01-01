27.05 13:20 MIGnews.com

Британская полиция арестовала еще 2 подозреваемых

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Полиция Большого Манчестера сообщила в субботу, 27 мая, что были арестованы еще 2 человека после рейда в Читам-Хилл."Для входа по адресу был произведен контролируемый взрыв. 2 человека в возрасте от 20 до 22 лет были арестованы по подозрению в совершении преступлений террористического характера", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Глава британской полиции по борьбе с терроризмом заявил, что власти провели несколько "значимых" арестов, связанных с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявил в пятницу, 26 мая, что уровень угрозы будет оставаться на самом высоком уровне, а именно "критическом", что означает, что теракты неизбежны спустя 4 дня после теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек.Уровень угрозы впервые был поднят до уровня "критического" за 10 лет на следующий день после того, как террорист-смертник взорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в понедельник, 22 мая.