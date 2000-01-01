27.05 12:54 MIGnews.com

Полиция Малайзии арестовала 6 подозреваемых террористов

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Власти Малайзии арестовали 6 местных мужчин по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское Государство", также известной как ISIS, как сообщили в субботу, 27 мая, в полиции.Мусульманское большинство Малайзия находится под контролем полиции после теракта в прошлом году в Джакарте, столице соседней Индонезии, ответственность за который взяли на себя боевики ISIS.Генеральный инспектор полиции Халид Абу Бакар сообщил в заявлении, что 6 подозреваемых были задержаны в ходе отдельных рейдов в четырех штатах с 23 по 26 мая.Все 6 подозреваемых будут задержаны для дальнейшего расследования, как сообщил Халид.Малайзия арестовала более 250 человек в период между 2013 и 2016 годами по подозрению в террористической деятельности, связанной с "Исламским Государством".