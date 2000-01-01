Всплеск насилия в первый день Рамадана: десятки погибших
Подозреваемый террорист-смертник убил в субботу, 27 мая, по меньшей мере, 14 человек в Афганистане, и в результате боевых действий между боевиками и силами безопасности в первый день исламского месяца Рамадан погибли, по меньшей мере, 36 человек.
В восточной части Хоста боевик взорвал автозаправку возле футбольного поля, расположенного вблизи военной базы, сообщили чиновники.
В местной больнице врачи приняли не менее 14 трупов и 8 раненых, как сообщил Гуль Мохаммаддин Мангал, начальник отдела общественного здравоохранения в Хосте.
"Тела не опознаваемы, и трудно сказать, являются ли они гражданскими лицами или силами безопасности", - сказал он.
В северо-западной провинции Бадгис боевики атаковали силы безопасности в районе Кадиса, вызвав боевые действия, в результате которых погибли 22 боевика, 6 оперативников сил безопасности и 8 мирных жителей, сказал Захир Баханд, представитель губернатора провинции.
По его словам, в ходе боевых действий также погибли 33 боевика и 17 мирных жителей.
Афганское правительство, поддерживаемое Западом, сражается с талибами и боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, по всей стране.
Силы талибов за несколько недель до Рамадана стали атаковать чаще, преимущественно в Кандагаре, Пактии и Гильменде, помимо других провинций.