27.05 12:20 MIGnews.com

Всплеск насилия в первый день Рамадана: десятки погибших

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Подозреваемый террорист-смертник убил в субботу, 27 мая, по меньшей мере, 14 человек в Афганистане, и в результате боевых действий между боевиками и силами безопасности в первый день исламского месяца Рамадан погибли, по меньшей мере, 36 человек.В восточной части Хоста боевик взорвал автозаправку возле футбольного поля, расположенного вблизи военной базы, сообщили чиновники.В местной больнице врачи приняли не менее 14 трупов и 8 раненых, как сообщил Гуль Мохаммаддин Мангал, начальник отдела общественного здравоохранения в Хосте."Тела не опознаваемы, и трудно сказать, являются ли они гражданскими лицами или силами безопасности", - сказал он.В северо-западной провинции Бадгис боевики атаковали силы безопасности в районе Кадиса, вызвав боевые действия, в результате которых погибли 22 боевика, 6 оперативников сил безопасности и 8 мирных жителей, сказал Захир Баханд, представитель губернатора провинции.По его словам, в ходе боевых действий также погибли 33 боевика и 17 мирных жителей.Афганское правительство, поддерживаемое Западом, сражается с талибами и боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, по всей стране.Силы талибов за несколько недель до Рамадана стали атаковать чаще, преимущественно в Кандагаре, Пактии и Гильменде, помимо других провинций.