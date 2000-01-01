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Теракт в Сирии: погибло 17 военных | Фото:27.04 10:06   MIGnews.com

Теракт в Сирии: погибло 17 военных

В ходе нападения двух экстремистских группировок погибли по меньшей мере 17 военнослужащих сирийских правительственных войск и милиционеров в северной провинции Алеппо рано утром в субботу, 27 апреля, сообщил военный наблюдатель.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в ходе нападений тридцать других были ранены бывшим сирийским отделением "Аль-Каиды" Хаятом Тахриром аль-Шамом и его союзником Уррасом аль-Дином, который по-прежнему связан первоначальной террористической организацией.


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