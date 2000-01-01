Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Аль-Каида` пообещала отомстить Саудии за казни боевиков | Фото:27.04 08:48   MIGnews.com

"Аль-Каида" пообещала отомстить Саудии за казни боевиков

Ветвь группировки "Аль-Каида" в Йемене пообещала отомстить за казни, проведенные Саудовской Аравией на этой неделе. 37 человек были обвинены в терроризме, а затем казнены и обезглавлены. Некоторые из них были членами террористической организации "Аль-Каида".

В пятницу, 26 апреля, группировка опубликовала заявление на веб-сайтах, связанных с боевиками, обвиняя Саудовскую Аравию в том, что оно проливает кровь "благородных детей нации только для того, чтобы умиротворить Америку". В заявлении говорится, что "Аль-Каида" "никогда не забудет их кровь, и отомстит за них".

Союзник США Саудовская Аравия во вторник казнила 37 подозреваемых, осужденных по подозрениям в связях с террористами. Считалось, что большинство из них были шиитами, но по крайней мере один из них являлся суннитским боевиком.

Его тело было публично распято в качестве предупреждения для других.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:46
Как израильтяне проводят последние дни праздника
15:39
Ким Чен Ын: США повели себя недобросовестно
15:04
Протестующие и военные Судана сядут за стол переговоров
13:51
Инициалы на Колизее: "Не было сказано, что это запрещено"
12:26
Эрдоган оправдал "армянский Холокост"
11:38
На жилые районы Триполи обрушились ракетные удары
11:11
Луки и стрелы: коренные племена Бразилии вышли на протесты
10:47
Израиль начнет борьбу с пробками
10:06
Теракт в Сирии: погибло 17 военных
07:43
ЕС осудил Израиль за снос строений в Восточном Иерусалиме
07:28
Шри-Ланка: перестрелка военных с террористами
06:41
The Cranberries записали свой последний альбом
05:55
Лидеры Ирландии и Англии собрались на похоронах Лиры Макки
04:51
В Руанде можно будет сесть на 5 лет за оскорбление власти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus