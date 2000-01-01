27.04 08:48 MIGnews.com

"Аль-Каида" пообещала отомстить Саудии за казни боевиков

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Ветвь группировки "Аль-Каида" в Йемене пообещала отомстить за казни, проведенные Саудовской Аравией на этой неделе. 37 человек были обвинены в терроризме, а затем казнены и обезглавлены. Некоторые из них были членами террористической организации "Аль-Каида".В пятницу, 26 апреля, группировка опубликовала заявление на веб-сайтах, связанных с боевиками, обвиняя Саудовскую Аравию в том, что оно проливает кровь "благородных детей нации только для того, чтобы умиротворить Америку". В заявлении говорится, что "Аль-Каида" "никогда не забудет их кровь, и отомстит за них".Союзник США Саудовская Аравия во вторник казнила 37 подозреваемых, осужденных по подозрениям в связях с террористами. Считалось, что большинство из них были шиитами, но по крайней мере один из них являлся суннитским боевиком.Его тело было публично распято в качестве предупреждения для других.