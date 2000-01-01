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Шри-Ланка: перестрелка военных и террористов | Фото:27.04 07:28   MIGnews.com

Шри-Ланка: перестрелка военных с террористами

По сообщениям военных, шри-ланкийские солдаты совершили налеты в восточных районах страны после перестрелки между военнослужащими и подозреваемыми террористами, связанными с терактами на прошлой неделе. В результате наступления, погибли по меньшей мере два боевика и один мирный житель.

Из-за рейдов и комендантского часа районы восточной Шри-Ланки были полностью закрыты. Католические лидеры отменили воскресные мессы на неопределенный срок. Чиновники также призвали мусульман оставаться дома для молитвы. По словам военных, перестрелка возле Саммантурая началась в пятницу вечером после того, как полиция направила солдат в дом подозреваемых террористов.

Боевики произвели три взрыва и открыли огонь. В результате взрывов, погибли 15 мирных жителей, в том числе, шесть детей. Двое боевиков были застрелены и, по меньшей мере, три других получили ранения.

Генерал-майор Аруна Джаясекара, местный военный командир, сказал, что солдаты и полиция должны были переждать до дня субботы, чтобы начать новое наступление. Силы безопасности обнаружили в ходе рейдов взрывчатку, детонаторы, "наборы для террористов-смертников", военную форму и флаги группировки ISIS.

Представитель полиции Руван Гунасекара сказал, что в том же районе сотрудники обнаружили 150 единиц динамита и 100 000 металлических шариков, а также фургон и одежду, которые, как предполагается, использовались лицами, участвовавшими в пасхальной атаке. Пояса террористов-смертников часто наполняются металлическими шариками, чтобы увеличить район поражения.

Чиновники сообщают, что боевики остаются на свободе и имеют доступ к взрывчатке.

Напомним, что скоординированные взрывы террористов-смертников были направлены на три церкви и три отеля, в результате чего погибли по меньшей мере 259 человек и еще 500 получили ранения. Трагедия произошла в день католической Пасхи.


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