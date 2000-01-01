Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











27.04 23:49   MIGnews.com

Сан-Диего: стрелок успел сделать 14 выстелов

По сообщению американских источников, стрелок успел сделать 14 выстрелов до того, как его смогли нейтрализовать. Напомним, что в результате атаки пострадали четыре человека среди которых равин синагоги и его двое детей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:49
Австралия отравит более двух миллионов диких кошек
00:49
Тейлор Свифт выпустила новую песню-дуэт
23:59
Сан-Диего: один из раненых скончался
23:31
Мэр Сан-Диего:стрелок хотел пробиться в синагогу
23:23
Nissan в очередной раз отказывает Renault
23:10
США: Равин и двое его детей ранены
23:01
США: Подробнисти теракта
22:54
США: Первые подробности теракта
22:47
США: стральба возле синагоги
22:46
НАСА поупражняется с "потенциально опасным астероидом"
21:39
Шри-Ланка: Вне закона объявлены две исламистские группировки
21:15
“Желтые жилеты” снова бунтуют во Франции
20:41
ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”  
20:37
"Они дадут- они получат": Мандельблитт в ловушке Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus