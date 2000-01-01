27.04 23:49 MIGnews.com

Сан-Диего: стрелок успел сделать 14 выстелов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщению американских источников, стрелок успел сделать 14 выстрелов до того, как его смогли нейтрализовать. Напомним, что в результате атаки пострадали четыре человека среди которых равин синагоги и его двое детей.