27.04 23:01 MIGnews.com

США: Подробнисти теракта

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По новым сообщениям СМИ, полиция Сан Диего арестовала стрелка. На месте происшествия как минимум четверо раненых, один из которых находятся в тяжелом состоянии.