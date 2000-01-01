27.04 22:54 MIGnews.com

США: Первые подробности теракта

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По сообщению местной полиции, в результате стельбы в синагоге ранено по меньшей мере четыре человека. Напомним, что ранее появилась информация о нескольких неизвестных, которые открыли огонь в синагоге Хабада в Сан Диего, США.