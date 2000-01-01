27.04 21:39 MIGnews.com
Шри-Ланка: Вне закона объявлены две исламистские группировки
Президент Шри-Ланки в субботу объявил вне закона две исламистские группировки, подозреваемые в причастности к терактам в церквях и гостиницах.
Президент Майтрипала Сирисена в своем заявлении сообщил, что отныне группировки The National Thawheedh Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim считаются запрещенными.
Власти не могли пойти на этот шаг раньше, потому что закон требовал предоставить твердые доказательства против группировок, сообщает Reuters
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