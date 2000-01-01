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Шри-Ланка: Вне закона объявлены две исламистские группировки 27.04 21:39   MIGnews.com

Шри-Ланка: Вне закона объявлены две исламистские группировки

Президент Шри-Ланки в субботу объявил вне закона две исламистские группировки, подозреваемые в причастности к терактам в церквях и гостиницах.

Президент Майтрипала Сирисена в своем заявлении сообщил, что отныне группировки The National Thawheedh Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim считаются запрещенными.

Власти не могли пойти на этот шаг раньше, потому что закон требовал предоставить твердые доказательства против группировок, сообщает Reuters.


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