Адвокаты Ассанжа подали судебную жалобу на испанцев
Адвокаты Джулиана Ассанжа подали судебную жалобу на группу испанцев, которые, как они утверждают, занимались вымогательством в отношении основателя WikiLeaks, а также на министерство иностранных дел Эквадора, сообщает Аl Аrabiya.
Напомним, что Ассанж 7 лет прожил в лондонском эквадорском посольстве, где он пытался избежать экстрадиции в США или Швецию. В Штатах журналисту может грозить смертная казнь за публикацию секретных материалов, а в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах. Однако его все же арестовали.
Источник заявил, что жалоба направлена против «группы испанцев, которые якобы занимались вымогательством, а также сотрудников посольства и министерством иностранных дел Эквадора».