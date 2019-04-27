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Адвокаты Ассанжа подали судебную жалобу на испанцев 27.04 18:11   MIGnews.com

Адвокаты Ассанжа подали судебную жалобу на испанцев

Адвокаты Джулиана Ассанжа подали судебную жалобу на группу испанцев, которые, как они утверждают, занимались вымогательством в отношении основателя WikiLeaks, а также на министерство иностранных дел Эквадора, сообщает Аl Аrabiya.

Напомним, что Ассанж 7 лет прожил в лондонском эквадорском посольстве, где он пытался избежать экстрадиции в США или Швецию. В Штатах журналисту может грозить смертная казнь за публикацию секретных материалов, а в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах. Однако его все же арестовали.

Источник заявил, что жалоба направлена против «группы испанцев, которые якобы занимались вымогательством, а также сотрудников посольства и министерством иностранных дел Эквадора».


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