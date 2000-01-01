27.04 17:40 MIGnews.com

На северный Мозамбик обрушился циклон "Кеннет"

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На северный Мозамбик обрушился циклон "Кеннет".Сообщается, что Циклон принес с собой штормовые волны и порывы ветра до 280 км в час.По словам представителя ООН, со ссылкой на правительство, число погибших в результате циклона возросло до пяти.Агентства по оказанию помощи пытаются оценить масштабы разрушений, поскольку многие районы Мозамбика остаются отрезанными.«Общее количество жертв в Мозамбике сейчас составляет пять человек, по данным правительства», - сказал Савиано Абреу, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в южной и восточной Африке.