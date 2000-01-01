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На жилые районы Триполи обрушились ракетные удары | Фото:27.04 11:38   MIGnews.com

На жилые районы Триполи обрушились ракетные удары

В пятницу, 26 апреля, Организация Объединенных Наций сообщила, что ракеты и минометные снаряды ударили по жилым районам в столице Ливии Триполи, за которую ведутся тяжелые боевые действия. Представитель США Стефан Дюжаррик заявил, что США "серьезно обеспокоены" продолжающимися сообщениями о хаотичных обстрелах населенных пунктов.
 
Силы, лояльные фельдмаршалу Халифе Хафтару, начали наступление, чтобы захватить Триполи в начале этого месяца, и сражаются с ополченцами, связанными с поддерживаемым там правительством США. По словам Дюжаррика, в результате боевых действий около 39 000 человек вынуждены были стать перемещенными лицами, то есть, покинуть свои дома. Эту информацию подтвердила Международная организация по миграции.
 
"Гражданские лица в районах, затронутых конфликтом, испытывают перебои с электричеством и нехваткой воды в результате повреждения инфраструктуры, в то время как доступ к основным предметам, таким как продукты питания, лекарства и топливо, серьезно нарушен."


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