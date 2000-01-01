Трагедия у Мертвого моря: найдено тело пропавшей девушки

Личность погибшей пока не установлена, но есть мнение, что она – та самая девушка, считавшаяся пропавшей без вести.
В пресс-службе полиции отметили, что водитель транспортного средства пропал без вести.
Уточняется, автомобиль найден неподалеку от Эйн Тамар в Араве.
Правоохранители подчеркивают, что поиски водителя могут быть затруднены новыми затоплениями в этом районе.
Согласно информации издания, ночью были задержаны два сотрудника подготовительных курсов "Бней Цион" в Тель-Авиве: их подозревают в причинении смерти по неосторожности. Еще одна сотрудница курсов отправлена под домашний арест.
Напомним, что Министерства образования и обороны отрицают вину за произошедшую трагедию.
Расследование продолжается.
На данный момент полиция не указывает имена подозреваемых.
В четверг, 26 апреля в результате наводнения в пустыне Арава погибли 10 учащихся курсов подготовки к службе в армии ("курс кдам цваит"). Жертвами трагедии стали 9 девушек и один юноша.
15 школьников были спасены, их осмотрели парамедики и признали их состояние удовлетворительным. В госпитализации необходимости не было. Двое пострадавших доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Их состояние оценивается как легкое.
В спасательной операции принимали участие бригады спасателей, полиция и добровольцы, подкрепленные воздушной техникой.
Власти подтвердили гибель первых девяти жертв в четверг вечером, и сказали, что спасательные команды все еще работают над тем, чтобы найти девочку-подростка, пропавшего без вести с момента инцидента.
В ночь на пятницу, 27 апреля ее тело было обнаружено вблизи Неот Хакикар, к югу от Мертвого моря.