В результате наводнения в Араве погибли 10 молодых людей
В результате наводнения, которое произошло из-за длительных интенсивных осадков в долине Арава, во время похода по руслу ручья Цафит погибли десять молодых людей: девять девушек и юноша. Все они были слушателями предармейских курсов "Бней Цион".
Организаторы поездки надеялись, что совместное времяпровождение поможет молодым людям лучше узнать друг друга перед началом совместной подготовки, которая должна была стартовать со следующего учебного года.
Уточняется, что студентам было от 17 до 20 лет.
Семь из десяти погибших были идентифицированы в четверг вечером как Мааян Барум из Иерусалима, Агам Леви из мошава Хирут, Роми Коэн из мошава Маор, Цур Альфи из Мазкерет-Батья, Яэль Садан из Иерусалима, Эла Ор из Маале-Адумим, Шени Шамир из Мазкерет-Батья.
Информация о погибших уточняется.
По данным издания, программа экскурсии в пустыню Арава не согласовывалась курсами предармейской подготовки ни с министерством образования, ни с министерством обороны.
Председатель Совета довоенных академий в эфире Второго канала заявил, что поездка не было согласована с Министерством образования или Министерством обороны.
Руководство курсов "Бней Цион" отметили, что решение принимается администрацией курсов самостоятельно.
Полиция Израиля начала расследование по факту гибели подростков. Премьер, президент и министр образования выразили соболезнования семьям погибших.
Один из подростков, переживших испытание, рассказал журналистам, что он наблюдал, как трехметровая волна смыла его друзей.
Напомним, в четверг, 26 апреля в результате наводнения в пустыне Арава погибли 9 учащихся курсов подготовки к службе в армии ("курс кдам цваит"). Части подросткам удалось подняться на возвышенность, других – унесло потоком дождевой воды.
К спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы. Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. 11 из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Еще девять юношей и девушек были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии, и спасти их было невозможно. Ночью было найдено тело десятой погибшей.