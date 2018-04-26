27.04 07:22 MIGnews.com

Директор ZAKA: Арава - самая страшная катастрофа

כך נראה נחל צפית, כשעתיים לפני שהחל השיטפון אליו נקלעו הנערים והנערות

צילום: יוסי לאון DIB pic.twitter.com/wX1nTyOWQg — החדשות (@NewsChannelIL) April 26, 2018

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Директор ZAKA, Йехуда Меши Захав, прибывший к месту катастрофы в Нахаль Цафит в Арава, поблагодарил волонтеров своей организации, работавших на протяжении многих часов.Он сказал: “Это - одна из самых страшных природных катастроф, с которыми мы столкнулись за все время существования ZAKA. Я призываю всех туристов - не приближайтесь к рекам во время наводнений. Это - реальная опасность для жизни”.Второй канал израильского ТВ сообщил, что поисково-спасательные работы осложнялись наличием мин в районе катастрофы.