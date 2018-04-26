Директор ZAKA: Арава - самая страшная катастрофа

Директор ZAKA, Йехуда Меши Захав, прибывший к месту катастрофы в Нахаль Цафит в Арава, поблагодарил волонтеров своей организации, работавших на протяжении многих часов.
Он сказал: “Это - одна из самых страшных природных катастроф, с которыми мы столкнулись за все время существования ZAKA. Я призываю всех туристов - не приближайтесь к рекам во время наводнений. Это - реальная опасность для жизни”.
Второй канал израильского ТВ сообщил, что поисково-спасательные работы осложнялись наличием мин в районе катастрофы.