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Директор ZAKA: Арава - самая страшная катастрофа 27.04 07:22   MIGnews.com

Директор ZAKA: Арава - самая страшная катастрофа

Директор ZAKA, Йехуда Меши Захав, прибывший к месту катастрофы в Нахаль Цафит в Арава, поблагодарил волонтеров своей организации, работавших на протяжении многих часов.

Он сказал: “Это - одна из самых страшных природных катастроф, с которыми мы столкнулись за все время существования ZAKA. Я призываю всех туристов - не приближайтесь к рекам во время наводнений. Это - реальная опасность для жизни”.

Второй канал израильского ТВ сообщил, что поисково-спасательные работы осложнялись наличием мин в районе катастрофы.



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