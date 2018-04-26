27.04 06:48 MIGnews.com

Трагедия в Арава: найдено тело десятой жертвы

דקות ספורות לפני שהשיטפון בערבה פגע בתלמידי המכינה הקדם צבאית "בני ציון" וגרם למותם של תשעה חניכים - כך נראה נחל תמר, אפיק של נחל צפית @amirbarshalom pic.twitter.com/yeMjne1lSW — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2018

דרמה בערבה: 3 נערים במצב אנוש, נמשך מבצע החילוץ אחר 11 הנעדרים@TsahiDabush pic.twitter.com/Vcsh7rCmoD — גלצ (@GLZRadio) April 26, 2018

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