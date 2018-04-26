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Трагедия в Арава: найдено тело десятой жертвы 27.04 06:48   MIGnews.com

Трагедия в Арава: найдено тело десятой жертвы

Ночью 27 апреля спасатели обнаружили тело десятой жертвы, погибшей во время выезда учеников подготовительной предармейской академии Бней Цион в Арава.

25 учеников Бней Цион из Тель-Авива выехали в ознакомительный тур, их курс должен был начаться в следующем году.

Девять девочек и один юноша погибли, когда на группу обрушилось внезапное наводнение в Нахаль Цафит, руслу реки в южной части Мертвого моря.

Глава академии Бней Цион в Тель-Авиве и два других сотрудника задержаны полицией для допроса. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности.

Власти подтвердили гибель девяти человек вечером 26 апреля. Тело десятой девочки обнаружили в районе Неот Хакикар минувшей ночью.





Еще два студента получили легкие ранения. 13 человек были спасены и не пострадали.

Пресс сообщает имена жертв: Шани Шамир из Шохам, Элла Ор из Маале Адумим, Майан Бархум из Яэль Садан из Иерусалима, Цур Альфи из Мазкерет Батья, Агам Леви из Херут , Роми леви из Маор.

Один из выживших сообщил прессе через своего отца, что его друзей накрыло высотой в три-четыре метра.



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