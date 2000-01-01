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Китаец с ножом пришел в школу и убил 7 детей 27.04 21:50   MIGnews.com

Китаец с ножом пришел в школу и убил 7 детей

Полиция китайской провинции Шэньси задержала 27-летнего мужчину, который вечером 27 апреля пришел в средней школы местного уезда Минчжи и атаковал учащихся ножом.

Как сообщают власти уезда, в результате нападения 7 детей погибли (5 девочек и 2 мальчика), еще 12 ранены. Все потерпевшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Подчеркивается, что мужчина воспользовался эффектом внезапности – он напал на детей, когда те расходились из школы по домам.

Злоумышленник – местный житель 1990 года рождения по фамилии Чжао. Следствию он признался, что таким образом хотел отомстить школе за то, что в бытность учеником его обижали одноклассники.
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