27.04 21:44 MIGnews.com

В Гюмри начался многотысячный митинг

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В армянском городе Гюмри на площади Вардананц стартовал митинг всенародного движения против Республиканской партии.На площади собрались несколько тысяч человек. Перед митингующими выступил оппозиционный лидер Никол Пашинян.Накануне, 26 апреля, во время митинга на площади Республики в Ереване Пашинян заявил, что 27 апреля проведет митинг в Гюмри, а 28 апреля – в Ванадзоре.В столице Армении продолжаются протесты. К митингующим присоединились студенты. 23 апреля премьер Серж Саргсян подал в отставку. 24 апреля возобновились акции протеста оппозиции - люди считают, что их требования не выполнены. Они добиваются досрочных выборов и устранения партии власти.