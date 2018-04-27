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От утечки фенола в Чехии пострадали 20 человек 27.04 21:19   MIGnews.com

От утечки фенола в Чехии пострадали 20 человек

В городе Дечин (северо-запад Чехии) на предприятии Chemotex произошла авария - утечка фенола, токсичного вещества, пары которого вызывают серьезное отравление.

По словам представителя местной службы пожарной охраны Лукаша Марвана, известно минимум о 20 пострадавших трудового коллектива предприятия, в частности, 2 человека находятся в критическом состоянии, пишет Praguemonitor.

Марван рассказал, что пострадали работники предприятия, на котором работает около 90 человек. Производственные работы остановлены. Все пострадавшие развезены по больницам ближайших городов. Пострадавшие невольно вошли в контакт с фенолом, или вдыхали его пары.

Также сообщается, что в ходе ликвидации последствий аварийной ситуации были задействованы представители всех спасательных служб города Дечин, а также соседних районов.
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