27.04 19:41 MIGnews.com

Британский Веднсбери ушел под воду

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В пятницу, 27 апреля, улицы городка Веднсбери (Англия) затопило из-за прорыва водопроводной трубы.Сообщается, что авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.Вода, бьющая фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг 3 м, накрыв легковые автомобили. Десять авто вода остановила прямо посреди дороги.Благо, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Конечно, одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.