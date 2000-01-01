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Британский Веднсбери ушел под воду 27.04 19:41   MIGnews.com

Британский Веднсбери ушел под воду

В пятницу, 27 апреля, улицы городка Веднсбери (Англия) затопило из-за прорыва водопроводной трубы.

Сообщается, что авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.

Вода, бьющая фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг 3 м, накрыв легковые автомобили. Десять авто вода остановила прямо посреди дороги.

Благо, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Конечно, одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.


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