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Асад ударил по палестинскому лагерю беженцев: 17 убиты 27.04 17:22   MIGnews.com

Асад ударил по палестинскому лагерю беженцев: 17 убиты

В результате сегодняшнего удара, который авиационные и артиллерийские войска Башара Асада нанесли по лагерю палестинских беженцев Ярмук, что к югу от Дамаска, погибли 17 гражданских лиц, включая 7 детей.

Как сообщает Сирийская обсерватория прав человека, правительственные войска активизировали бомбардировки Ярмука и близлежащих районов с 19 апреля в рамках боев с джихадистами террористической группировки "Исламское государство".

Ссылаясь на очевидцев, "Аль-Джазира сообщает, что уничтожены были 60% лагеря. Разрушения преимущественно спровоцированы авиа- и артиллерийскими ударами, а также бочковыми бомбами.

В целом, начиная с 19 апреля, число жертв среди местного населения достигло 31 человека, несмотря на то, что 26 апреля палестинская группировка ХАМАС призвала все стороны достичь перемирия.

В тот же день Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупредило о "катастрофических последствиях" насилия в Ярмуке и прилегающих районах, включая Аль-Хаджар аль-Асвад и Ялду.

До войны население лагеря составляло около 200 тысяч человек, здесь палестинцы жили бок о бок с сирийцами. Сейчас же здесь едва насчитается 3 тысячи жителей.
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