27.04 17:22 MIGnews.com

Асад ударил по палестинскому лагерю беженцев: 17 убиты

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В результате сегодняшнего удара, который авиационные и артиллерийские войска Башара Асада нанесли по лагерю палестинских беженцев Ярмук, что к югу от Дамаска, погибли 17 гражданских лиц, включая 7 детей.Как сообщает Сирийская обсерватория прав человека, правительственные войска активизировали бомбардировки Ярмука и близлежащих районов с 19 апреля в рамках боев с джихадистами террористической группировки "Исламское государство".Ссылаясь на очевидцев, "Аль-Джазира сообщает, что уничтожены были 60% лагеря. Разрушения преимущественно спровоцированы авиа- и артиллерийскими ударами, а также бочковыми бомбами.В целом, начиная с 19 апреля, число жертв среди местного населения достигло 31 человека, несмотря на то, что 26 апреля палестинская группировка ХАМАС призвала все стороны достичь перемирия.В тот же день Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупредило о "катастрофических последствиях" насилия в Ярмуке и прилегающих районах, включая Аль-Хаджар аль-Асвад и Ялду.До войны население лагеря составляло около 200 тысяч человек, здесь палестинцы жили бок о бок с сирийцами. Сейчас же здесь едва насчитается 3 тысячи жителей.