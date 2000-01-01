Асад ударил по палестинскому лагерю беженцев: 17 убиты
В результате сегодняшнего удара, который авиационные и артиллерийские войска Башара Асада нанесли по лагерю палестинских беженцев Ярмук, что к югу от Дамаска, погибли 17 гражданских лиц, включая 7 детей.
Как сообщает Сирийская обсерватория прав человека, правительственные войска активизировали бомбардировки Ярмука и близлежащих районов с 19 апреля в рамках боев с джихадистами террористической группировки "Исламское государство".
Ссылаясь на очевидцев, "Аль-Джазира сообщает, что уничтожены были 60% лагеря. Разрушения преимущественно спровоцированы авиа- и артиллерийскими ударами, а также бочковыми бомбами.
В целом, начиная с 19 апреля, число жертв среди местного населения достигло 31 человека, несмотря на то, что 26 апреля палестинская группировка ХАМАС призвала все стороны достичь перемирия.
В тот же день Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупредило о "катастрофических последствиях" насилия в Ярмуке и прилегающих районах, включая Аль-Хаджар аль-Асвад и Ялду.
До войны население лагеря составляло около 200 тысяч человек, здесь палестинцы жили бок о бок с сирийцами. Сейчас же здесь едва насчитается 3 тысячи жителей.