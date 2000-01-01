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Nakonu.com
27.04 17:09 MIGnews.com
Директор и инструктор утонувших учеников арестованы
Суд Беэр-Шевы продлил на пять дней срок содержания под стражей директора и инструктора тель-авивской довоенной академии Бней-Цион. Их подозревают в убийстве по неосторожности.
Напомним, что поступившие именно в эту подготовительную академию ученики погибли вчера из-за паводка в районе Арава.
Как стало известно, поездка
не была санкционирована властями
. Ни министерство обороны, ни просвещения даже не были о ней осведомлены.
Согласно общедоступному графику деятельности Совета, 17-18-летние ученики отправились в обернувшуюся трагедией поездку с целью тимбилдинга – узнать друг друга поближе и подружиться перед поступлением в довоенную академию в сентябре.
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