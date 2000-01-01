27.04 16:54 MIGnews.com

ООН опять обвиняет Израиль в применении "чрезмерной силы"

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн обвинил Израиль в применении чрезмерной силы во время еженедельных беспорядков вдоль границы с сектором Газа."Каждую неделю мы являемся свидетелями применения смертельной силы против невооруженных демонстрантов. Предупреждения Организации Объединенных Наций и других организаций, похоже, остались без внимания, поскольку подход сил безопасности уже которую неделю остается неизменным", - гласит его заявление на сайте УВКПЧ."Гибель людей прискорбна, и ошеломляющее количество пострадавших из-за применения боевых патронов только подтверждает то, что чрезмерная сила использовалась против демонстрантов не один раз и не дважды, а неоднократно", - добавил Аль Хусейн.Что примечательно, в заявлении ни единым словом не упоминается террористическая группа ХАМАС, который, управляя Газой, регулярно призывает к уничтожению Еврейского государства и подстрекает жителей анклава к беспорядкам."Применение чрезмерной силы против любого демонстранта является предосудительным, но в соответствии с международным правом детям положена дополнительная защита. Трудно понять, как дети, даже бросающие камни, могут представлять угрозу смерти или травм для защищенных сотрудников сил безопасности. Фотографии ребенка, расстрелянного во время побега от израильских сил безопасности, совершенно шокирующие", - продолжил Верховный комиссар ООН.В связи с этим он выразил сомнения на счет соответствия правил израильских сил безопасности международному праву и на счет соблюдения силовиками своего собственного устава.Также, напомнив о необходимости расследования всех случаев убийств, Аль Хусейн отметил, что убийства палестинцев в Израиле расследуются только после сбора ряда видеодоказательств.