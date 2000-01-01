Опубликована статистика погибших за время борьбы с ИГ
Совместная объединённая оперативная группа опубликовала доклад с количеством жертв среди мирного населения за весь период борьбы запада с ИГ в Сирии и Иране, а это период с августа 2014 года по настоящий момент.
Согласно данным доклада, за все время проведения операции по ликвидации террористической организации ИГ в Сирии и Иране, погибло 883 мирных жителя.
"По меньшей мере 883 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с момента начала операции", - сообщили в пресс-службе операции "Непоколебимая решимость".
Однако организация также сообщила, что за почти четыре года от боевиков ИГ было освобождено 7,7 миллионов человек или 98% территории, которая ранее контролировалась террористами.
Ранее Mignews сообщал, что боевики ИГ стали перемещаться вглубь Азии, а именно ближе к центральной и юго-восточной Азии.