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27.04 12:54   MIGnews.com

Стали известны имена всех жертв катастрофы в Араве

Стали известны имена всех жертв трагедии в русле ручья Цафит: Илана Бар-Шалом, Ришон ле-Цион, Эла Ор, Маале-Адумим, Ади Раанан, Михморет, Цур Альфи, Мазкерет-Батья, Яэль Седан, Иерусалим, Мааян Бархум, Иерусалим, Роми Коэн, региональный совет Менаше, Агам Леви, поселок Херут, Шани Шамир, Шоам, Гали Балали, Гиватаим.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, буйствующая стихия, обрушившаяся на Израиль проливными дождями, в некоторых районах государства унесла жизни десяти молодых израильтян.

В результате трагедии погибли девять девушек и юноша, которые находились в районе Мертвого моря.

Сегодня утром полиция начала расследование обстоятельств катастрофы унесшей жизни десяти учащихся курсов подготовки к службе в армии.

В ночь на пятницу были арестованы трое сотрудников учебного заведения, подозреваемые в возможных нарушениях условий и техники безопасности, что привело к этой трагедии.

В пресс-службе полиции уточнили, что в течение прошлой ночи директора и инструктора допрашивали по поводу того, почему они проигнорировали предупреждения о высокой вероятности наводнений в районе Мертвого моря.

Также правоохранители допрашивали и третьего подозреваемого, которого впоследствии поместили под домашний арест.

Отметим, что эта трагедия стала одной из самых тяжелых в истории страны.
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