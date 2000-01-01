Стали известны имена всех жертв катастрофы в Араве

Напомним, буйствующая стихия, обрушившаяся на Израиль проливными дождями, в некоторых районах государства унесла жизни десяти молодых израильтян.
В результате трагедии погибли девять девушек и юноша, которые находились в районе Мертвого моря.
Сегодня утром полиция начала расследование обстоятельств катастрофы унесшей жизни десяти учащихся курсов подготовки к службе в армии.
В ночь на пятницу были арестованы трое сотрудников учебного заведения, подозреваемые в возможных нарушениях условий и техники безопасности, что привело к этой трагедии.
В пресс-службе полиции уточнили, что в течение прошлой ночи директора и инструктора допрашивали по поводу того, почему они проигнорировали предупреждения о высокой вероятности наводнений в районе Мертвого моря.
Также правоохранители допрашивали и третьего подозреваемого, которого впоследствии поместили под домашний арест.
Отметим, что эта трагедия стала одной из самых тяжелых в истории страны.