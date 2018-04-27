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Фото из Twitter: Matthew Lee 28.04 00:27   MIGnews.com

Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу

Житель Австралии, отдыхавший на пляже испугался проплывающей рядом акулы и вытащил ее на берег, чтоб "точно знать, где ее пасть".

Серфер купался в море, когда почувствовал толчок. Мужчина сразу понял ,что это была акула и от испуга схватил рыбу и вытащил ее на берег.

"Сейчас это кажется глупейшей идеей, но тогда я рассудил, что если я ее схвачу, то буду точно знать, где находится пасть", - передали слова участника инцидента на Lenta.ru.

На фото мужчина позирует с уже мертвой акулой.
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