28.04 00:27 MIGnews.com
Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу
Житель Австралии, отдыхавший на пляже испугался проплывающей рядом акулы и вытащил ее на берег, чтоб "точно знать, где ее пасть".
Серфер купался в море, когда почувствовал толчок. Мужчина сразу понял ,что это была акула и от испуга схватил рыбу и вытащил ее на берег.
"Сейчас это кажется глупейшей идеей, но тогда я рассудил, что если я ее схвачу, то буду точно знать, где находится пасть", - передали слова участника инцидента на Lenta.ru
.
На фото мужчина позирует с уже мертвой акулой.
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